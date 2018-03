Concessionária inicia obras de terminal no aeroporto de Guarulhos

A concessionária Aeroporto Internacional de Guarulhos S/A deu o pontapé nas obras do Terminal 3 do aeroporto, que deve ficar pronto para a Copa. O TPS3, como é conhecido, terá capacidade para 12 milhões de passageiros e 194 mil metros quadrados.

O complexo servirá somente para voos internacionais e terá capacidade para receber aeronaves de grande porte como o Airbus A380 e o Boeing 747-800, que podem transportar cerca de 500 passageiros. Hoje, o aeroporto não tem capacidade de pista, pátio ou terminal para receber aviões como esses.

Outro gargalo que vai ser melhorado com o Terminal 3 é a capacidade de estacionamento de aviões: mais 36 vagas serão adicionadas, o que deve reduzir a espera pelo desembarque de uma aeronave recém-chegada a Guarulhos. Em horário de pico, hoje, os aviões formam uma fila de espera por uma vaga para estacionar.

Até a Copa, o aeroporto terá 10 mil vagas de estacionamento - as quase 4 mil hoje existentes ganharão um reforço de um edifício-garagem com mais 6 mil vagas. O estacionamento também terá um sistema diferenciado de preços: o passageiro poderá deixar o carro no valet, parar em áreas mais próximas do terminal ou em bolsões mais remotos, pagando preços diferenciados de acordo com a área escolhida.