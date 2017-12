Concessionária assume 570 km de vias e instala mais 4 pedágios em São Paulo

SOROCABA - Uma nova concessionária passou a integrar, nesta terça-feira, 6, o programa estadual de concessões rodoviárias do Estado de São Paulo. A Entrevias Concessionária de Rodovias S/A assinou contrato de concessão para assumir por um prazo de 30 anos os 570 quilômetros de estradas incluídos no lote Rodovias do Centro-Oeste, que se estende de Assis a Ribeirão Preto, no interior paulista.

A empresa vai construir quatro novos pedágios no trecho e assumir a operação de outros quatro já existentes. A cobrança da tarifa nos postos novos, no entanto, só deve ser iniciada no prazo mínimo de um ano.

A Entrevias deverá investir R$ 3,9 bilhões ao longo dos 30 anos de contrato. Desse total, R$ 2,1 bilhões serão investidos em obras e melhorias já nos oito primeiros anos da concessão. A duplicação de 8,6 quilômetros da SP-333, em Marília, deverá ser entregue no primeiro ano de contrato. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), do governo estadual, tem prazo de 30 dias para transferir à concessionária o trecho do lote que está sob sua administração.

A segunda parte da malha será devolvida pela concessionária Vianorte, do grupo Arteris, que deixará a concessão em março de 2018. Nessa malha estão instalados os quatro pedágios já em operação. Nos dois primeiros meses, a Entrevias fará serviços de tapa-buracos, remoção de árvores e arbustos na área de domínio e desobstrução dos canais de drenagem.

Em seis meses, deve realizar obras no pavimento, incluindo correção de trincas e depressões, e melhorias nos acostamentos. No primeiro ano, serão construídos 5,1 quilômetros de vias marginais e oito passarelas de pedestres na SP-333, em Marília.