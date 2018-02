Conar veta anúncio que faz ironia sobre pacificação de favela

Sessão de 31 de julho negou o recurso da Duloren, mas o resultado só foi divulgado agora.

Na foto que compõe a propaganda, uma moradora da Rocinha, a depiladora Ana Paula da Conceição Soares, de 29 anos, aparece de lingerie, com olhar desafiador e segurando um quepe militar. Ao fundo, um homem com roupa semelhante ao uniforme do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), a tropa de elite da Polícia Militar do Rio, aparenta estar desacordado. O cenário ao fundo é o de uma favela e no alto da foto se lê o slogan.

A propaganda levou a mais de 20 reclamações de consumidores, homens e mulheres, ao Conar. Em 16 de maio, os 13 conselheiros do órgão decidiram pela suspensão, mas a Duloren recorreu alegando que o objetivo era demonstrar que "pode-se pacificar um morro, mas homem nenhum é capaz de dominar uma mulher com lingerie Duloren".

"O anúncio tentou inovar e foi infeliz, pois vulgariza a mulher e banaliza o programa de pacificação das favelas", afirmou a relatora do recurso, Renata Garrido.