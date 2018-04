Comunidade faz reunião no térreo Na parede, um mosaico de fotos de moradores de Manguinhos ampliadas cria um quebra-cabeças. A sala chamada de "Meu Bairro", no andar térreo da biblioteca, tem como objetivo servir de espaço para discussões de questões da comunidade, sejam elas políticas, culturais ou de qualquer outra ordem, com conforto, privacidade e a facilidade de poder acessar a internet.