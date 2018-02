Comunicação entre Detrans não funciona O presidente da Associação Brasileira de Controle Eletrônico do Tráfego, Sílvio Médici, afirma que o grande problema das infrações de trânsito captadas pelos radares está nos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) da federação. "Os órgãos não têm comunicação entre si, não têm com departamentos federais." Dessa forma, os sistemas de fiscalização não encontram o cadastro da placa do carro que cometeu a infração. Por isso, a multa não é enviada.