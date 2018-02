Computadores e carro da Unesp são roubados Três homens invadiram o câmpus da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em São Vicente, na Baixada Santista, e roubaram 22 computadores, um aparelho Nextel e 20 monitores de LCD, além de um Fiat Idea. De acordo com a Polícia Militar, o roubo ocorreu por volta das 5h30 de ontem. Três homens encapuzados e armados com revólveres pularam o muro da universidade, localizada no bairro Parque Bitaru, e renderam os vigias. Alunos reclamam de roubos e furtos nas imediações do câmpus.