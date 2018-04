Computador de dona de casa encontrada morta será enviado amanhã para análise

SÃO PAULO - O computador e o celular da dona de casa Geralda Lúcia Ferraz Guabiraba, de 54 anos, encontrada morta na madrugada de sábado, 14, em Mairiporã, na Grande São Paulo, serão enviados nesta terça-feira, 17, para o Instituto de Criminalística (IC). A informação é da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

O corpo de Geralda foi encontrado no km 8 da estrada de Santa Inês, em um local conhecido como Pedra da Macumba, costumeiramente utilizado para prática de rituais religiosos. Ela estava com o rosto desfigurado e os olhos arrancados. A análise nos objetos permitirá saber com quem ela manteve contato nos últimos dias e em quais sites ela navegou.

A vítima chegou até o local no carro da família, um Chevrolet Tracker, localizado a poucos metros do corpo. A chave estava no contato e nada foi roubado. No veículo, os policiais recolheram um copo de alumínio e uma garrafa plástica com uma substância esbranquiçada. O material será periciado. A polícia acredita que a dona de casa tenha sido sedada antes do crime.

A Polícia Civil está com as imagens do circuito interno do condomínio onde Geralda morava. As imagens mostram que ela saiu de casa pela última vez na sexta-feira, 13, à noite.

Geralda era mulher de José Pereira Guabiraba, um dos diretores do Departamento Comercial do Grupo Estado. Ele está muito abalado e seu depoimento ainda será marcado.