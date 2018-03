Comprar produtos pela internet

Que cuidados devo tomar antes da compra?

Procure referências sobre a loja, como o endereço físico, o CNPJ, se há telefone ou e-mail para tirar dúvidas e se há queixas sobre ela no site do Procon. Tenha um sistema de antivírus atualizado e verifique se o site tem um cadeado válido. Leia as regras de compra (política de privacidade, entrega, despesas com frete, etc.) e evite clicar em links.

2.

Depois de confirmada a transação, o que fazer?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Imprima tudo o que comprove a compra, inclusive os dados que descrevem o produto, o preço e o prazo de entrega. Os e-mails devem ser guardados em formato eletrônico.

3.

Qual é a forma de pagamento mais segura?

As operações com intermediários que garantem a transação são recomendáveis, assim como boleto e cartão de crédito.

4.

Que cuidados devo ter ao receber o produto?

Exija a Nota Fiscal e, antes

de assinar o recibo de entrega, verifique se o produto está

de acordo com o que foi

comprado.

5.

É possível desistir da compra?

Sim, em até 7 dias, a contar da data da assinatura do contrato ou do recebimento do

produto.

FONTES: RENATO OPICE BLUM,

ADVOGADO ESPECIALIZADO EM DIREITO ELETRÔNICO; E

FUNDAÇÃO PROCON-SP