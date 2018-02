Comprar alimentos com segurança

Deve verificar as condições de higiene do estabelecimento; se o balcão de produtos refrigerados ou congelados não apresenta poças d"água, embalagens transpiradas ou com placas de gelo na superfície. Deve ficar atento ainda ao prazo de validade e se as embalagens metálicas estão amassadas, enferrujadas ou estufadas.

2. Quais os cuidados ao se adquirir grãos?

Observe se a embalagem do produto tem sinais de rompimento, como pequenos furos, indicações de presença de insetos e se há grãos grudados, como se estivessem úmidos.

3. E se eu verificar que o produto está estragado após abrir o pacote?

Você pode solicitar, à sua escolha: a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso; ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

4. O que fazer na suspeita de problema de saúde após consumir algum produto?

Primeiro, vá ao médico. Depois, apresente ao Poder Judiciário os documentos (notas fiscais do produto, recibos de medicamentos e consulta) relativos aos gastos pelos quais pretende pedir reembolso. Os documentos e a amostra do produto são necessários para que se possa comprovar a relação entre o problema de saúde e o consumo do alimento.

Fonte: site do Procon-SP