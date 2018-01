Complexo Viário Maria Maluf sofre interdição parcial

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar parcialmente o Complexo Viário Maria Maluf, no sentido Anchieta-Imigrantes, entre as Avenidas dos Bandeirantes e Tancredo Neves, nesta segunda-feira, 27, até a quarta-feira, 29, para manutenção no sistema de ventilação.

As interdições ocorrem das 23h30 desta segunda-feira. Na terça-feira em dois horários. Pela manhã, às 5 horas, e também à noite das 23h30 até as 5 horas da quarta-feira.

Quando a interdição ocorrer no sentido Anchieta, o desvio será feito pelo contrafluxo do Túnel Maria Maluf, no sentido Imigrantes. O tráfego do Anchieta/Imigrantes será direcionado para as ruas Boqueirão, Ribeiro Lacerda e Avenida Professor Abraão de Morais.

Quando a interdição for sentido Imigrantes, o desvio será feito através das ruas Boqueirão, Ribeiro Lacerda e Avenida Professor Abraão de Morais.