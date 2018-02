Complexo reúne negócios, diversão e compras em SP A inauguração do Shopping JK, prevista para o próximo mês, amplia o corredor de luxo já instalado na capital. Ao lado do Cidade Jardim, e dos já tradicionais Iguatemi, Vila Olímpia e Morumbi, o novo polo de compras vai reunir 40 marcas internacionais no conceito "3 em 1": compras, negócios e diversão.