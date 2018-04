Complexo Maria Maluf fica fechado até sábado A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar até sábado o Complexo Viário Maria Maluf, na zona sul de São Paulo, para serviços de manutenção. O complexo fica entre as Avenidas dos Bandeirantes e Presidente Tancredo Neves. A interdição será feita no sentido Imigrantes, de terça-feira a quinta-feira, das 22h às 4h30. No sentido Anchieta, ela vai ocorrer na sexta-feira e no sábado, das 22h00 às 4h30. Funcionários da CET vão acompanhar a interdição e orientar motoristas e usuários.