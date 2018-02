Complexo do ziriguidum

A emoção com o triunfo no Complexo do Alemão subiu à cabeça dos marqueteiros da paz. A propaganda contaminou as redes sociais com a campanha "I love Rio". Tem coisa mais caipira do que o plágio sem tradução do slogan da autoestima de Nova York? Tem, sim! Luana Piovani caminhou domingo pelo calçadão de Ipanema com a camiseta "Rio, we love you". Como se o Alemão falasse inglês!

Gosto de quem gosta deste céu, desse mar, dessa gente feliz, mas antes que alguém do Viva Rio proponha à população dar as mãos para abraçar a cidade, todos de branco, ao som de Cidade Maravilhosa, convém conter o oba-oba próprio do DNA do balneário. O Rio de Janeiro continua sendo.

Ponto, e basta!

Ocupação de território

Eduardo Suplicy foi visto ontem de manhã, cedinho, no Complexo do Alemão distribuindo, barraco por barraco, seu programa de renda mínima. Teve traficante visitado pelo senador que decidiu se entregar no meio da apresentação.

Líder de mercado

A TAM saiu na frente das demais companhias aéreas nos ensaios para o caos aéreo do fim de ano. O comandante Rolim deve estar orgulhoso no céu!

Dupla jornada

É dura a vida de tricolor carioca. Como se não bastasse a euforia com o Fluminense, a turma ainda faz hora extra na torcida pela polícia.

Resistência zero

A falta de combatividade do time do Palmeiras contra o Fluminense lembrou um pouco a atuação dos traficantes do Complexo do Alemão no confronto com a polícia. A bandidagem também entregou o jogo.

Mira, que lindo!

Ambientalistas reunidos em Cancún para nova Conferência do Clima da ONU, iniciativa paralela à turnê mundial do fim do mundo, estão animados com o convescote. Pelo menos não vai fazer o frio torturante do último encontro em Copenhague.

Sempre em frente

O Ministério Público Eleitoral não terá dificuldades de checar a denúncia de que Tiririca não sabe distinguir o lado direito do esquerdo.

Coisa de gênio

Vanderlei Luxemburgo conseguiu livrar o Flamengo do rebaixamento perdendo jogo em casa para o Cruzeiro. E tem gente que ainda duvida da capacidade do técnico!

Confirmado!

É cedo ainda para falar em Natal, mas já se pode afirmar com certa segurança que vai haver dezembro! Essas coisas a oposição não vê - ô raça!