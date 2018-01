Complexo da Maré será o próximo alvo das UPPs O governador Sérgio Cabral (PMDB) anunciou ontem que o complexo de favelas da Maré, também na zona norte do Rio, deve receber uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) até o primeiro semestre de 2014. Em agosto, o comandante da Polícia Militar do Rio, coronel José Luís Castro Menezes, avaliou que serão necessários 1,5 mil policiais na operação do complexo, que reúne 16 favelas.