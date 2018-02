Complexo abre 3 meses após ação anticrack A Prefeitura de São Paulo inaugurou ontem o Complexo Prates, no Bom Retiro, centro da capital, voltado para o tratamento de 1,2 mil viciados em crack por dia. A abertura ocorre quase três meses após o início da ação policial na cracolândia. Com discurso afinado, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o prefeito Gilberto Kassab (PSD) deram declarações otimistas sobre o problema do crack na região central.