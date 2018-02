Companhias pedem efetivo mínimo de 90%

A decisão, que está nas mãos da ministra Maria Cristina Peduzzi, do TST, não havia sido divulgada até as 20h30 de ontem.

Caso aceite o pedido do Snea, o TST pode esvaziar as ameaças de greve, como fez no ano passado. Em dezembro de 2011, o presidente do tribunal, João Oreste Dalazen, determinou que pelo menos 80% dos aeronautas e aeroviários trabalhassem nas vésperas do Natal e ano-novo. Se a determinação não fosse cumprida, os sindicatos das duas categorias teriam de pagar multa diária de R$ 100 mil.

A intervenção do tribunal é criticada pelos sindicalistas, que afirma que as decisões são vantajosas apenas para as companhias aéreas. /A.R.