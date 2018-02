Companhia vai urbanizar área do Tamanduateí O Metrô informou que vai reurbanizar a área do Metrô Tamanduateí, com obras de paisagismo, ciclovia, pista de skate, playground, mesas de jogos e outros atrativos. De acordo com o órgão, a execução das obras depende de novo contrato que está em tramitação. O edital deverá ser publicado em maio. A previsão da companhia é de que a reurbanização tenha início no segundo semestre, com prazo estimado de oito meses.