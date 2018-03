Companhia vai instalar cobertura para passageiros

Em nota, a Companhia do Metropolitano diz que estações como Corinthians-Itaquera, Patriarca, Guilhermina-Esperança, Vila Matilde, Belém e Bresser-Mooca serão beneficiadas com a nova cobertura. Mas não deixou claro se essas serão todas as paradas a receber a proteção na Linha 3-Vermelha. De acordo com o Metrô, o contrato está em fase de assinatura e a expectativa é de que o começo das obras ocorra no segundo semestre deste ano.

A companhia também afirma que "desconhece o método usado pela reportagem para calcular o tempo dos passageiros nas filas" e que "os tempos apurados" por uma contagem feita por funcionários do Metrô "divergem do tempo apresentado pela reportagem". Além disso, segundo a empresa, "nos horários de pico também é monitorada a entrada dos passageiros para evitar tumulto e longas esperas próximo ao bloqueio". / A.R. e C.V.