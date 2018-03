Companhia e subprefeitura dividirão manutenção e limpeza

O decreto de Haddad determina que a limpeza e a manutenção do reservatório "serão compartilhadas entre o Metrô e a Subprefeitura de Santo Amaro". Além disso, o Metrô deverá observar que, na obra, haja "pé direito mínimo para acesso de caminhões e equipamentos pesados, de forma a viabilizar a limpeza e o desassoreamento" do piscinão.

Em audiências públicas realizadas em 2010, o departamento de gestão ambiental do Metrô informou a moradores da região que, como compensação à intervenção na área de lazer existente no Piscinão do Jabaquara, "são propostas e premissas dos projetos a serem desenvolvidos a realocação das quadras e pista de skate para a área do Parque do Chuvisco", que está sendo construído no bairro do Campo Belo, na zona sul.

A empresa também se manifestou a respeito da vegetação do local. "Quanto à área verde existente, esta será preservada ao máximo e terá sua área expandida por meio de paisagismo." Ontem, escavadeiras já eram vistas estacionadas nas quadras do piscinão.