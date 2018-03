Como virar lutador de sumô (não é preciso engordar)

Para começar a praticar o sumô, recomenda-se contatar uma das associações do esporte. Há uma relação delas no site sumobrasileiro.blogspot.com. As organizações fornecem o equipamento para a luta e as aulas são semanais e gratuitas. Mulheres também participam.

Só pode gordinho?

Não. "Mas os mais pesados levam vantagem, já que as categorias são divididas apenas por idade", diz o técnico Mauricio Kenhiti Uehara.

Vou me machucar?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

São proibidos socos e chutes. Então, raramente há lesões.