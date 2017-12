Como tirar a CNH internacional

1. Como solicitá-la? A Permissão Internacional para Dirigir (PID) pode ser solicitada por condutor habilitado em qualquer categoria, desde que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) esteja dentro do prazo de validade e em situação regular (não esteja suspensa ou cassada, por exemplo). A PID deve ser requisitada no Estado onde a CNH está registrada e será emitida com o mesmo prazo de validade do documento.

2. Qual o valor da taxa? Em São Paulo, o valor é de R$ 213,07 e pode ser pago nas agências pela internet ou nos bancos Bradesco e Banco do Brasil.

3. E onde encontro informações mais detalhadas? O passo a passo completo pode ser consultado na área de CNH do portal, no link http://migre.me/eFTnd.