Como preparar uma viagem ao exterior

1. Que documentos são necessários? Na maioria das vezes, o passaporte. Em alguns países da América do Sul, é só mostrar o RG, com foto atual. É preciso verificar a validade do passaporte, pois há países que limitam a entrada de estrangeiros com documento com menos de 6 meses de validade.

2.Como saber se preciso tirar visto? Cada país usa diferentes critérios e exigências para a entrada e permanência de estrangeiros. Certifique-se na embaixada ou no consulado do país para onde for viajar. Os vistos mais comuns são os de trânsito, turismo, negócios e estudante.

3.Preciso comprovar o motivo da viagem? O fato de comprovar o motivo com documentos, como contrato com escola, facilita a retirada do visto e a sua entrada no país. É recomendável apresentar algo que comprove seu vínculo com o Brasil, o que atesta seu retorno ao país de origem.