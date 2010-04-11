São Paulo

Como participar

PASSEIO PELAS GALERIAS. 17 DE ABRIL, HORÁRIO: DAS 10 ÀS 14H. PONTO DE ENCONTRO: NA FRENTE DA PORTA PRINCIPAL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MÁRIO DE ANDRADE, NA RUA DA CONSOLAÇÃO, 94, ESTAÇÃO DE METRÔ MAIS PRÓXIMA: ANHANGABAÚ.

, O Estado de S.Paulo

11 Abril 2010 | 00h00

PREÇO: R$ 60, COM UM EXEMPLAR DE ''DEZ ROTEIROS HISTÓRICOS A PÉ EM SÃO PAULO'', DA EDITORA NARRATIVA UM, OU R$ 40 SEM O LIVRO. QUEM JÁ POSSUIR A OBRA PODE ESCOLHER RECEBER PELO MESMO VALOR DOIS DIFERENTES GUIAS DA NARRATIVA UM: ''SANTOS E LITORAL: DEZ ROTEIROS HISTÓRICOS A PÉ'' E ''ROTEIROS HISTÓRICOS A PÉ PRÓXIMOS A SÃO PAULO''.

40 VAGAS. INFORMAÇÕES: PELO E-MAIL ARQTOUR@ARQBACANA.COM.BR OU PELO TELEFONE 3078-2906.

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