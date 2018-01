Como fazer para...Não ser alvo de assalto no aeroporto

Que cuidados devo ter?

Leve somente a quantidade de dinheiro necessária para os gastos com a viagem. Carregue-a com você. Ao sacar dinheiro no caixa eletrônico, guarde-o com cuidado em local discreto e não conte as notas em público.

2.

Como devo agir com meus pertences?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Seja discreto. Evite deixar à mostra o conteúdo das bagagens e não ostente joias e relógios. Mantenha sua bolsa sempre firme entre o braço e o corpo. Não abandone seus pertences na praça de alimentação e, caso precise se levantar, leve tudo com você ou deixe com alguém de sua confiança. Os celulares são um dos alvos preferidos, por isso, evite deixá-los sobre mesas ou balcões.

3.

Devo tomar quais cuidados ao ir ao banheiro?

Vá acompanhado para que alguém cuide de sua bagagem de mão.

4.

Se eu tiver alguma dúvida sobre o voo, o que faço?

Se precisar de uma informação, somente peça nos balcões de informações.

5.

Como agir no estacionamento e na saída?

Não deixe documentos no porta-luvas do carro. Evite deixar à mostra embrulhos, pastas e bolsas no veículo. Verifique se não está sendo seguido, pois há relatos de assaltos ocorridos após a saída do aeroporto, na chegada ao destino.

FONTE: GRUPO GR