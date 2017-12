Como fazer para...Contratar um plano de saúde

Pesquise os preços e os tipos de coberturas e analise suas necessidades e condições financeiras. Desconfie de vantagens exageradas ou de valores muito baixos e procure referências com conhecidos que já tenham esse plano e com alguns médicos que atendam por ele.

2. Que cuidados devo tomar antes de assinar o contrato?

Verifique nos órgãos de defesa do consumidor e na Agência Nacional da Saúde (ANS) se há reclamações contra a operadora. Veja se o plano tem registro e está ativo na ANS.

3. O que não pode faltar no contrato?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele deve ser redigido de forma clara, precisa, com destaque para as cláusulas restritivas. O conteúdo deve indicar: as condições de admissão, o início da vigência, os períodos de carência, os procedimentos médicos e hospitalares cobertos e excluídos, as condições para a suspensão ou rescisão, as franquias, a região geográfica de abrangência do plano, os critérios de reajuste e revisão das mensalidades e o número do certificado de registro da operadora.

4. Que documentos o consumidor deve guardar?

A via do contrato e todo o material publicitário, como folhetos, publicidade em jornais, revistas, etc., pois fazem parte do contrato e seu conteúdo deve ser cumprido.

FONTE: PROCON-SP