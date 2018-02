Como fazer para viajar de carro com segurança no feriado

Deve revisar as condições gerais do veículo, com atenção especial para: os equipamentos obrigatórios; o sistema de iluminação e sinalização do veículo; o combustível; e verificar a documentação de porte obrigatório.

2. Quais são os principais fatores causadores de acidentes nas estradas?

A ingestão de bebidas alcoólicas ou de outras substâncias que alterem a capacidade de direção do veículo; o desrespeito às normas e à sinalização de trânsito, especialmente quanto aos limites de velocidade; as ultrapassagens em locais proibidos; viajar com sono; e não seguir as normas para o transporte de crianças.

3. Onde obtenho dados sobre as condições das estradas?

No site www.der.gov.br e no portal de serviços da Polícia Militar, acessando o item "Serviços – Situação de Rodovias".

4. O que fazer em caso de acidente?

Ligue imediatamente para o 190 e informe o policial atendente com o máximo de dados que tiver. Se possível, sinalize o local de modo a evitar outros acidentes. E, por fim, aguarde a viatura policial em local seguro.

Fonte: Comando de policiamento rodoviário da Polícia Militar de São Paulo