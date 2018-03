Como fazer para...

1.Por que planejar?

Quanto antes você entender sua realidade financeira, mais fácil será identificar sua situação econômica atual.

2. Qual é o primeiro passo?

Monte uma planilha de orçamento. Essa ferramenta tem de refletir o seu padrão de renda e consumo. Comece pelas receitas: é melhor segregá-las por categorias.

3.Como listar as despesas?

Para facilitar a visualização, você pode ordenar as categorias por ordem alfabética. As 4 primeiras são: alimentação, aluguel/ prestação da casa, automóvel (combustível, manutenção, equipamentos, seguros, etc) e contas a pagar (água e esgoto, condomínio, eletricidade, gás, internet, telefone fixo, celular, TV a cabo, etc). Depois vêm os bens de consumo, despesas com filhos, despesas domésticas, despesas financeiras, pessoais (incluindo seguros), diversos, doações, férias e impostos.

4.Que cuidados devo ter?

O melhor é ficar atento aos gastos extras e ter uma reserva para eles. Não seja radical. A programação dos gastos deve ser gradual, mas definitiva.

5.Como devo me planejar?

Analise sua planilha. Se precisar cortar os gastos, saberá onde fazê-lo. Fique atento às fontes de receita - como férias e 13.º salário - e use-as para

melhorar seu orçamento.

Fonte: Dicas para cuidar da sua saúde financeira - site Finanças Práticas