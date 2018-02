Como fazer para...

Ter segurança com turismo de aventura

1.

O que devo fazer antes de fechar um pacote?

Procure empresas credenciadas pela Embratur. Prefira as que participam do processo de avaliação de conformidade do Inmetro. O Ministério do Turismo criou o Projeto de Normalização e Certificação em Turismo de Aventura para identificar os aspectos críticos da operação responsável e segura dessa modalidade de turismo. Procure referências de quem já usou os serviços e desconfie de pacotes baratos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

2.

O que eu preciso saber

sobre o passeio?

Informe-se sobre o grau de dificuldade do roteiro e analise se suas condições físicas são compatíveis. Veja se há necessidade de atestado médico e curso preparatório. Verifique se o passeio será acompanhado por um guia experiente e pergunte o que levar, qual a alimentação adequada para a atividade e como se vestir.

3.

Como devo proceder com o contrato?

Leia-o com atenção e se certifique de que tudo o que foi combinado verbalmente está documentado de forma correta e clara. Deve constar ainda o uso de equipamentos de segurança credenciados por órgãos internacionais. Verifique se há referência aos treinamentos e às instruções e se há seguro incluído ou se ele é contratado à parte. As empresas devem informar sobre os riscos envolvidos na atividade, conforme as determinações do Código de Defesa do Consumidor.

Fonte: Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (PRO TESTE)