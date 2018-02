Como fazer para...

Tirar 2ª via do selo de inspeção veicular

1.

Qual é o procedimento para solicitar a 2ª via?

O proprietário do veículo deve fazer a requisição da autorização da 2.ª via do selo ou do certificado de aprovação por meio de um formulário disponível no site da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Depois, deve comparecer à Secretaria (Rua do Paraíso, 387) para protocolar o pedido, pagando uma taxa municipal.

2.

E se o proprietário não puder ir?

Outra pessoa pode ir no lugar portando procuração com firma reconhecida em cartório.

3.

Quais são os documentos necessários?

Cópia simples dos documentos pessoais (RG, CIC ou CNH) do proprietário do veículo ou do arrendatário mercantil; cópia simples do CRLV do veículo; cópia simples do certificado de aprovação da inspeção; contrato social (pessoa jurídica); cópia simples da nota fiscal da compra do novo para-brisa do veículo (reposição da 2.ª via do selo); e cópia simples do Boletim de Ocorrência, em casos de roubo ou furto.

4.

A autorização é enviada ao proprietário?

Não. Após solicitar a reposição do selo, o proprietário ou arrendatário deverá comparecer à Secretaria para retirar a autorização para realizar a

reposição e, em seguida, agendar na Controlar a execução do serviço.

FONTE: SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE