Como fazer para...

Fechar conta em banco

1.Como deve ser feito o pedido de encerramento?

Deve ser feito por escrito, de preferência em formulário específico fornecido pelo banco ou por correspondência particular, e entregue na agência.

2.O que deve conter no formulário?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O nome do banco, o número de conta, o nome do titular ou dos titulares e o motivo do encerramento.

3.O que o correntista precisa entregar ao banco?

Além do formulário, todos os cartões magnéticos e folhas de cheque que ainda tiver ou deixar declaração escrita de que os inutilizou.

4. Quais as obrigações do correntista?

Deve manter fundos suficientes para a liquidação de compromissos assumidos com o banco, como tributos, contratos, convênios programados para débitos em conta etc.

5. E as do banco?

Entregar, sob protocolo, um "termo de encerramento", com o dia em que a conta deve ser encerrada; deixar de cobrar a tarifa relativa a eventual pacote de serviços vinculado à conta; acatar o pedido de encerramento, mesmo existindo cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer motivo; e, caso haja saldo positivo na hora do fechamento, tornar disponível o valor ao cliente sob a forma de ordem de pagamento.

FONTE: FEBRABANF