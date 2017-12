Como fazer para...

Obter transporte público especial

1.

Que tipo de serviço é oferecido?

A Prefeitura de São Paulo

oferece o Serviço de Atendimento Especial (Atende), um tipo de transporte gratuito.

2.

A quem é destinado?

A portadores de deficiência física com alto grau de severidade e dependência, impossibilitados de utilizar outros meios de transporte público.

3.

Como é feito o cadastro?

A ficha de inscrição deve ser retirada pelo responsável ou usuário num Posto de Atendimento da SPTrans ou nas subprefeituras. Depois precisa ser preenchida por um médico de escolha do usuário e entregue no mesmo local da retirada. Devem ainda ser preenchidas a ficha de inscrição, com os dados pessoais do passageiro, e a ficha de programação de viagens, com o roteiro do interessado.

4.

Qual o procedimento da análise?

A documentação será avaliada pela SPTrans, que examina o perfil do usuário. O passageiro - ou seu responsável - é informado se a solicitação foi ou não aceita.

5.

Qual é o horário do serviço?

Das 7 horas às 20 horas, de segunda-feira a domingo. Nos fins de semana é possível solicitar o transporte com uma semana de antecedência (http://www.sptrans.com.br/passageiros_especiais/atende.aspx).

FONTE: SITE DA SPTRANS