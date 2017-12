Como fazer para...

Ter segurança em caixa eletrônico

1.

Quais são os locais mais seguros?

Prefira caixas localizados em shoppings, postos de gasolina ou locais onde haja um grande número de pessoas.

2.

Que horários e dias são os mais recomendáveis?

No horário comercial e durante a semana, pois os caixas eletrônicos não estão disponíveis das 22 às 6 horas, e nos fins de semana há limite no valor do saque.

3.

Que cuidados devo ter?

Fique atento às pessoas ao redor. Caso alguém esbarre em você na fila e derrube seu cartão, certifique-se de que essa pessoa não trocou seu cartão.

4.

Como posso evitar algum golpe, como a clonagem do cartão?

Se o caixa estiver inoperante, não aceite que estranhos passem seu cartão em outro terminal, mesmo que eles se apresentem como funcionários do banco. Trata-se de um golpe usado para clonar cartões e obter senhas.

5.

Quais recomendações devo seguir para garantir minha segurança?

Quando estiver realizando suas operações, certifique-se de que ninguém está vendo você digitar a senha. Lembre-se de retirar o cartão e guardá-lo, depois da operação. Se o cartão ficar preso, não use o telefone de estranhos para se comunicar com o banco.

Fonte: Dinheiro&Direitos (ProTeste) outubro/novembro 2010