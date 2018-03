Como fazer para...

Contratar o serviço de caçamba

1.

Quando é preciso contratar o serviço de caçamba?

Ao ter de descartar mais de 50 quilos de entulho e outros inertes por dia.

2.

O que eu devo fazer antes de contratar?

Verificar a lista de empresas cadastradas na Prefeitura pelo site do Limpurb (http://www.limpurb.sp.gov.br) ou pelo 156.

3.

Quais os cuidados que devo tomar?

Solicitar recibo contendo a destinação do material, evitando o descarte em via

pública, pois o contratante pode ser corresponsabilizado por crime ambiental.

4.

Se a empresa for clandestina, posso ser multado?

Sim. Se a empresa responsável não for localizada, o contratante pode receber multas que variam de R$ 250 a R$ 500.

5.

Como saber se a caçamba está irregular?

Quando ela não portar o nome, telefone da empresa e da central da Prefeitura (156); o número de cadastro no Limpurb com data de validade; se não for de cor branca e não tiver faixas retro-reflexivas.

6.

Onde elas devem ser estacionadas?

Devem permanecer em via pública por até 72 horas e, em caso de Zona Azul, ter autorização do DSV. Denúncias podem ser feitas pelo 156 ou em limpurb@sac.prodam.sp.gov.br.

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS