Como fazer para...

Descartar legalmente o entulho

1.Onde descartá-lo?

De acordo com a Lei 13.478/02, os munícipes podem descartar até 50 quilos diários de resíduos de construção civil na coleta domiciliar. Se a quantidade for maior, deve-se contratar coleta particular, que opera com caçambas, ou descartar o entulho nos ecopontos.

2.O que verificar antes de contratar uma caçamba?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se a empresa está cadastrada no Departamento de Limpeza Urbana (Limpurb), pois só as regularizadas podem descartar o entulho em aterros de resíduos da construção. Para isso, basta entrar no site www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/servicos/limpurb/cadastro_limpurb/.

3.

O que é ecoponto?

É um ponto de entrega voluntária, onde é possível descartar gratuitamente até 1 m³ de entulho. É possível ver a lista com os locais e horários no site www.limpurb.sp.gov.br e pelos telefones (11) 3397-1724 e 3397-1724, do Alô Limpeza.

4.Os ecopontos aceitam objetos grandes, como, por exemplo, um sofá?

Sim.

5.

É preciso separar os itens?

Não.

6.

Se eu jogar entulho na rua, serei multado?

Sim. A multa é de R$ 12 mil e o veículo usado é apreendido.

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS