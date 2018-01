Como fazer para...

1.

Onde faço a denúncia?

No Serviço de Emergência, pelo 190; no Disque PM, pelo 0800-0555-190; ou no Fale Conosco PM, pelo site www.policiamilitar.sp.gov.br.

O que preciso informar?

O local, o horário do fato, as características físicas das pessoas envolvidas, como os criminosos operam e o que julgar relevante para o caso.

Posso fazer uma denúncia anônima?

Sim.

Tenho de testemunhar?

Se a denúncia não for anônima e houver a necessidade de um depoimento, caberá ao Poder Judiciário analisar seu testemunho. Se for anônima, não há como localizá-la, portanto não há como pedir o

seu testemunho.

Terei proteção policial?

A Lei Federal n.º 9.807/99 estabelece normas para proteção de vítimas ou testemunhas ameaçadas ou acusadas ou condenadas, que tenham voluntariamente prestado colaboração à investigação policial e ao processo criminal.

Posso saber se minha denúncia foi investigada?

Denúncias feitas pelo 181 sempre serão anônimas. Quem denuncia um fato delituoso recebe um número de protocolo. Após um prazo de 20 a 90 dias, é possível obter os dados solicitados ligando para o 181 e informando esse número.

FONTE: POLÍCIA MILITAR