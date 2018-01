Como fazer para...

Trocar um produto com defeito

1.

O que fazer ao verificar defeito?

Entre em contato com o fornecedor, para que ele indique como resolver o problema. Solicite o protocolo do atendimento e fique atento ao prazo de um mês, a partir da entrada na assistência técnica. Caso o conserto não seja feito nesse período, é possível trocar o produto ou obter a devolução do valor pago e até corrigido, se for o caso.

2.

Há prazo para reclamar?

Para produto durável são 90 dias após a compra. Se for não durável, como alimentos, o prazo é de até 30 dias. Se for vício oculto, o prazo é de 90 dias após notar o aparecimento do problema. Se a compra foi feita pela internet, é possível desistir dela em até 7 dias úteis.

3.

E se o defeito continuar?

Caso não tenha sucesso na negociação com o fornecedor, recorra a órgãos de defesa

do consumidor.

4.

E se o defeito for por mau uso?

Se houver informação sobre o uso adequado no manual, por exemplo, e o consumidor não seguiu as orientações de manuseio, ele não tem como acionar a garantia. Mas cabe ao fornecedor provar que o defeito foi decorrente de mau uso.

5.

Qual é a obrigação do fornecedor?

Colocar no mercado produtos de qualidade, que não ponham em risco a saúde e a segurança do consumidor.

FONTE: PRO TESTE