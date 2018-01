Como fazer para... Enviar um objeto pelos Correios

Como posso enviá-lo?

Para envio rápido, há o Sedex, o Sedex Hoje, o Sedex 10 e o Sedex a cobrar. Para objetos que podem ser entregues num prazo maior, há a linha de encomenda econômica. Mais informações: http://www.correios.com.br/produtos_servicos/catalogo/catalogo_prod_serv.cfm.

2.

Há alguma maneira de

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

rastrear o objeto?

Sim. Pelo http://www.correios.com.br/servicos/rastreamento/rastreamento.cfm ou pela

Central de Atendimento, informando o número de registro.

3.

Posso fazer seguro?

Sim. Além do seguro automático, há o seguro complementar, que prevê indenização do montante declarado, proporcional ao dano do conteúdo.

4.

Qual é o prazo de

entrega?

Ele é calculado a partir do 1.º dia útil seguinte ao da postagem e varia de acordo com o serviço contratado, a localidade de origem e a do destino.

5.

E se o objeto não for

entregue no prazo?

Isso dá o direito ao cliente de pedir a devolução do preço postal da remessa.

6.

E se ele for extraviado?

Se o objeto não for localizado após registro da ocorrência, o cliente é ressarcido com base no valor do seguro automático ou do complementar e é devolvido o preço postal pago.

FONTE: CORREIOS