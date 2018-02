Como fazer para contratar pela internet e não ter problemas

1.Quais cuidados devo ter ao contratar algum serviço pela internet?

Faça uma leitura atenta da oferta e das características do produto. Se ainda tiver alguma dúvida, solicite informações adicionais ao fornecedor. No caso de serviços específicos, como telefonia, plano de internet e TV, informe-se se ele está disponível para sua localidade e se há um período de fidelidade. Procure conhecer um pouco mais sobre o que vai contratar, trocando informações com amigos e usuários.

2. Como saber se o fornecedor é confiável?

Faça uma pesquisa sobre a reputação do fornecedor, a maneira como ele se relaciona com os clientes. Isso pode ser feito pela própria internet, em buscadores, sites de relacionamento, fóruns de discussão e nos sites dos órgãos de defesa do consumidor.

3.Como evitar problemas na hora do pagamento?

Fique atento à forma como o pagamento será feito. Verifique se o site oferece ambiente seguro para as transações eletrônicas, seja com cartão de crédito ou por transferência bancária.

4. O que devo fazer se, mesmo assim, tiver problemas?

Caso o fornecedor não cumpra a oferta, busque os seus direitos nos órgãos de proteção ao consumidor e no Poder Judiciário.

Fonte: Rodrigo de Souza Leite, advogado especialista em Direito Digital