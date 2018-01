Como estão as calçadas na sua região?

O não cumprimento da Lei de Calçadas pode ser observado em todas as regiões da cidade, em bairros centrais e periféricos. É o que afirma o professor de Arquitetura da Universidade de São Paulo (USP) Silvio Macedo. "Há bairros considerados ricos com calçadas tão ruins quanto as de periferias. Só muda o endereço. Vila Romana, Mooca e o Tatuapé são exemplos de regiões de classe média com calçadas péssimas."

A seguir, veja a situação das calçadas em São Paulo no mural colaborativo.

Enquete "Qual o seu maior problema ao andar pelas ruas de São Paulo?"