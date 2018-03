Como escolher o imóvel certo

1. O que devo verificar?

Verifique a localização, o preço, as condições de pagamento e o estado dos imóveis (se forem usados).

2. O que mais é importante observar?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Antes de assinar documentos e pagar qualquer quantia, conheça o local e verifique se o bairro atende às suas expectativas em relação a transporte, comércio, escolas etc. Não comprometa mais de 30% de sua renda com pagamento de prestações e leia todas as cláusulas do contrato com cuidado.

3. Há multa para atraso das parcelas?

Sim. Segundo o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, a multa não pode exceder 2% do valor da prestação. O não pagamento pode levar o credor a ingressar com ação na Justiça contra o consumidor.