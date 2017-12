Como em outras provas, Sudeste e Sul ainda lideram Os resultados do Pisa por rede estadual refletem o mapa de qualidade que as avaliações nacionais, como a Prova Brasil, e o próprio resultado por escola do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) sempre revelam. No alto, estão os Estados do Sul e Sudeste. E na ponta debaixo, as redes do Norte e Nordeste.