Como em junho, Vitória volta a ficar isolada A exemplo do que ocorreu nas grandes manifestações de junho, Vitória voltou a ficar isolada. Ainda cedo, manifestantes interromperam o trânsito na principal ligação entre a capital e o continente. A Terceira Ponte continua sendo alvo constante de protestos da população, tanto por causa da cobrança de pedágio quanto pela discussão da Lei 4.330, que poderá liberar a terceirização de mão de obra no setor público. Os manifestantes buscam melhorias nas condições de mobilidade urbana e transporte coletivo da Grande Vitória. A participação foi grande, mesmo a convocação tendo ocorrido com apenas 24 horas de antecedência.