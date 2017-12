Como agir em caso de falha na entrega

Maria Inês Dolci, coordenadora institucional da Proteste

1. O que fazer se a entrega não for feita na data agendada?

Conforme a Lei 14.951, sancionada em 6/2, empresas que atuam no Estado de São Paulo estão proibidas de cobrar taxa adicional por entrega agendada. Quando a data não for respeitada, o consumidor pode reclamar na empresa e, se não resolver, nas entidades de defesa do consumidor.

2. Como agir se o fornecedor entregar um produto diferente do que escolhi?

Se o produto não foi o combinado, não o receba. Anote no verso do pedido ou na nota fiscal o motivo da recusa e entre em contato com a empresa pedindo uma solução.

3.Se eu cancelar a compra e a loja gerar uma cobrança, o que faço?

Procure entidades de defesa do consumidor. Em caso de cobrança indevida já paga você pode pedir a devolução em dobro.