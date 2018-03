''Como acho que piorar não dá, talvez melhore'' Entre as pessoas que trabalham na Faria Lima, há quem critique as novas construções, mas há também quem veja uma oportunidade de conseguir estacionar de forma mais fácil. "Como acho que para piorar o trânsito não dá, talvez melhore e facilite para parar", afirmou o administrador Isaías Rivelli, que havia parado seu automóvel em vaga de Zona Azul. A opinião difere da do taxista Roberto Aires, para quem a tendência é de mais trânsito. "Atualmente, só temos um alívio na hora do almoço. Fora isso, é tudo parado. É prejuízo para os taxistas. Com mais vagas, a atração da região será maior."