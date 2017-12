Como a grávida pode enfrentar o verão?

Durante o verão as gestantes devem ter cuidados especiais para evitar que o inchaço nas pernas e pés aumente. A explicação para o inchaço e as reclamações relaciona-se com o clima. Os dias quentes provocam uma dilatação maior dos vasos sanguíneos. Com isso, o sangue passa a circular mais devagar, fazendo com que o corpo retenha mais líquidos do que nos outros dias. Apesar de se intensificar durante o verão, o inchaço ou edema pode afetar as grávidas durante toda a gestação. Cerca de 75% das gestantes passam por esse problema, principalmente a partir do quinto mês. Os membros inferiores são as regiões do corpo que mais tendem a sofrer com o incômodo. É o chamado edema gravitacional, quando a água se acumula conforme as leis da gravidade. Esse aumento ocorre progressivamente ao longo do dia, intensificando-se no final da tarde e no começo da noite. Há outros locais do corpo que também podem apresentar inchaço: mãos, rosto e nariz. Por que o inchaço ocorre? Há várias causas para a retenção de líquidos. Uma delas é a própria mudança hormonal do período. Durante a gestação, a mulher produz muita progesterona. Também há mulheres que possuem o sistema linfático mais lento, tendo dificuldade de drenar o líquido que se acumula pelo corpo. Além disso, a partir do quinto mês da gestação, o tamanho do útero dificulta o fluxo venoso dos membros inferiores para a circulação central. Assim, o sangue que está nos pés e nas pernas encontra resistência para retornar ao coração devido à compressão do útero sobre os vasos da região pélvica. O que pode ser feito para amenizar o inchaço? 1)Cuide da sua alimentação Use pouco sal para temperar os alimentos. Ele é um dos maiores culpados pelo inchaço na gravidez. A gestante precisa ficar atenta também ao consumo de alimentos ricos em sódio que colaboram para agravar o problema, dentre estes, destacamos os embutidos - salame, linguiça, salsicha - , sanduíches de fast food e os temperos prontos. 2) Exercite-se Exercícios físicos ajudam a reduzir o inchaço. As atividades mais recomendadas são aquelas feitas na água, como hidroginástica e natação. 3)Use meias elásticas Muitas gestantes dizem que as meias incomodam, esquentam e a maioria acaba deixando-as de lado, mas as meias elásticas de compressão específica são muito importantes. 4) Use cremes apropriados Há uma série de cremes que prometem aliviar o inchaço. É preciso ter cuidado na hora da escolha do produto. Produtos com cânfora em sua composição não devem ser utilizados pelas gestantes devido à toxicidade que a substância apresenta para o feto. 5)Pernas para cima Esta é a solução mais antiga e prática para o problema. No fim do dia é recomendável que a gestante coloque as pernas para o alto, com o objetivo de facilitar o retorno do sangue das pernas para o coração. Se estiver no trabalho, ela pode colocar as pernas numa cadeira ou qualquer apoio, mantendo os pés ao mesmo nível do quadril. Em casa, a grávida pode deitar e acomodar as pernas em dois ou três travesseiros, para elevar os pés. 6)Drenagem linfática A massagem é uma aliada importante da gestante. Quando aplicada de maneira correta, ajuda a melhorar a circulação sanguínea e a diminuir o inchaço. Mas, antes de iniciar as sessões de massagem, é preciso certificar-se que o profissional é especializado no atendimento à grávidas.