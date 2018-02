Comissários de bordo e pilotos decidem hoje em assembleia se entrarão em greve

Caso não haja avanço nas negociações até as 13h, quando os aeronautas devem se reunir em assembleias, a intenção dos trabalhadores é confirmar o indicativo de greve e parar as atividades até a meia-noite.

Os trabalhadores exigem reposição da inflação, mas as aéreas oferecem reajustes de 1,5% - e 6% para quem ganha até R$ 852. Com custos em alta e resultados negativos, as companhias argumentam que não têm condições de dar aumentos expressivos aos trabalhadores.