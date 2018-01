Comissão da Câmara considera legal restrição a fretados em SP

A portaria que restringe fretados em São Paulo é legal, segundo votação da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa da Câmara Municipal. A regra que restringe os fretados na cidade entrou em vigor a partir de uma portaria da Prefeitura, e não chegou a ser votada em plenário. Hoje, o Tribunal de Justiça analisaria um recurso do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento e para Turismo de São Paulo (Transfretur). O sindicato pede o fim das restrições na cidade, mas o julgamento do TJ foi cancelado e não há uma nova data para análise do pedido.

Agora, o projeto da Prefeitura que restringe a circulação deve ser levado à discussão em plenário pela primeira vez. A discussão deve acontecer na sessão desta quarta. Para esta quarta também está prevista a análise do projeto de lei que aumenta o teto salarial do funcionalismo municipal de São Paulo em 78,5%. O limite salarial passa de R$ 12.384,06 (salário do prefeito) para R$ 22.111,00 (teto do Judiciário).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A medida entrou em vigor no dia 27 de julho. Com a portaria, os ônibus fretados estão proibidos de circular em uma área de aproximadamente 70 km² dentro do centro expandido - ao longo da semana foram feitas mudanças no traçado original da área. Na primeira semana de vigência das novas regras, usuários e empresas de fretados promoveram protestos pela cidade, bloqueando o trânsito em ruas e avenidas.

Com informações de Diego Zanchetta, de O Estado de S. Paulo.

Texto ampliado às 17h55 para acréscimo de informações.