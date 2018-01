Comércio perdeu R$ 15 bilhões com protestos, diz FGV Levantamento do professor de Varejo da Fundação Getúlio Vargas Daniel Plá aponta que o comércio de todo o Brasil perdeu R$ 15 bilhões desde o início dos protestos no País, em junho. Esse valor corresponde ao que não foi vendido no período. A diminuição na movimentação também reduz a arrecadação de impostos: cerca de R$ 4,5 bilhões em tributos federais, estaduais e municipais deixaram de ser recolhidos, segundo o estudo.