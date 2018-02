Comércio já sente efeito de interdição no trânsito O empresário Fábio Amaral, de 48 anos, proprietário do Bufê Fazendinha, atingido pela megacarreta no acidente de sábado, não estava preocupado com os prejuízos até o final da tarde de ontem. O veículo continuava tombado no muro do seu estacionamento, mas ele tinha esperanças de reabrir seu comércio amanhã.