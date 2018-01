Comércio diz que reajuste é 'golpe' A Associação Comercial de São Paulo reagiu à aprovação do aumento do IPTU. "Antecipar a votação é um golpe. O objetivo é que não haja debate e pressão democrática da sociedade", disse Rogério Amato, presidente da entidade, que previa hoje lotar a Câmara para convencer vereadores a votar contra. O setor afirma que vai à Justiça contra o aumento de até 35% para 2014 e ameaça entrar com Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal (STF).